EDITORIAL : Las prioridades legislativas

A pocos días de que terminen las sesiones de la Asamblea Nacional, los diputados deben definir cuáles deben ser las prioridades y la agenda legislativa.

Aprobar el presupuesto general del Estado tiene que entrar de manera inmediata en la discusión, pero también se deben examinar las leyes necesarias y urgentes para enfrentar las consecuencias del terremoto.

El Código Electoral y sus reformas pueden esperar para el próximo año. Sin embargo, hay que tener cuidado con las iniciativas que van dirigidas a promover gastos en subsidios y asistencias que no tengan un ingreso para respaldarlos.

Lo que parece bueno y oportuno puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos una legislación que establezca políticas públicas que el tiempo produzcan desarrollo en las comunidades afectadas y en la población que quiere salir de la crisis.