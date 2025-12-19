EDITORIAL : Las oportunidades del Mercosur

El Mercado Común del Sur o Mercosur, al cual Panamá se ha adherido y aspira a participar como un miembro pleno es, sin lugar a dudas, la apuesta regional más importante del país.

El presidente José Raúl Mulino, impulsor de ese acercamiento, ha reconocido que el peso de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador y otros miembros, es fundamental para aprovechar lo que Panamá ofrece como hub del comercio en la región. No es una apuesta local ni improvisada.

Eso ampliará el acceso a otros mercados y permitirá atraer inversiones y empresas, convirtiendo la cooperación económica y política en un beneficio.

Los pasos que siguen están relacionados con un calendario ya definido por el Mercosur que Panamá tendrá que cumplir al pie de la letra. Con el Mercosur se abren oportunidades.