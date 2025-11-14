EDITORIAL : Las operaciones Eros y Colibrí

Las agencias de la ley desarticularon una red criminal que se dedicaba a introducir maletas llenas de drogas en los embarques de la aviación comercial en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El grupo criminal estaba integrado por particulares, exfuncionarios y funcionarios, un gran número de ellos de la sección de carga de la terminal aérea. Fue una investigación metódica que permitió llegar al fondo de la trama.

Las denuncias de pasajeros cuyas maletas no llegaba a su destino permitieron iniciar las investigaciones. Los cómplices del narcotráfico reemplazaban maletas de los pasajeros, antes que subieran al área de carga del avión.

La operación panameña es un mensaje directo a los maleantes y narcotraficantes que existe un talante claro de combatir y perseguir, sin contemplación, a todos esos delincuentes.