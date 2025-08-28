EDITORIAL : La vocación de Panamá

La visita de Estado que el presidente José Raúl Mulino realiza a Brasil, con una nutrida delegación del sector empresarial y representantes de la Asamblea Nacional, es de suma importancia para la visión de fortalecer la posición del país como centro de redistribución de mercancías y puerta importante para que nos convirtamos en un hub de diversos negocios.

La Zona Libre de Colón y el hub aéreo en Tocumen confirman que tenemos el privilegio de una posición geográfica estratégica. El plan largamente considerado de ampliar la oferta portuaria y crear zonas de procesamiento industrial, así como una red de carreteras costeras, será fundamental para ese propósito.

Es por eso que Brasil es convierte en la puerta clave para fortalecer el ingreso al Mercosur y sacar los mayores beneficios a esa relación.