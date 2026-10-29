Editorial

EDITORIAL : La Universidad de Panamá

EDITORIAL : La Universidad de Panamá
ML | Sede de la Universidad de Panamá.
Redacción
29 de octubre de 2026

La Universidad de Panamá es la principal casa de estudios superiores del sector público. La mayoría de los dirigentes y profesionales del país se graduaron en sus aulas.

Hoy, la llamada “universidad del pueblo”, está obligada a someterse a una transformación si no quiere enfrentar un colapso financiero y académico.

La politización de la academia y la creación de un sistema de favores clientelistas y negociaciones de recámara superaron la competencia académica y le dieron paso a la mediocridad, que amenaza la esencia principal de una universidad que sigue siendo importante e influyente.

La Universidad de Panamá dejó de ser, desde hace mucho tiempo, en un centro de debate y pensamiento amplio y democrático y sus autoridades permitieron y complacen a una minoría radical, fundamentalista, extremista que tendría más poder que el propio rector y los decanos.

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