EDITORIAL : La Universidad de Panamá

El Dr. José Emilio Moreno asumirá hoy el cargo de rector de la Universidad de Panamá. Es la entidad superior del sector educativo público más importante del país y la que más profesionales ha entregado desde su fundación.

La Universidad de Panamá enfrenta hoy, importantes desafíos académicos, administrativos, financieros e inclusive políticos. Cada vez más se cuestiona en la sociedad que la “autonomía”, creada con un propósito durante el siglo pasado, haya derivado en una pantalla protectora de grupos radicales que se han enquistado en diversas facultades bajo el nombre de grupos políticos estudiantiles, para desde ahí promover un discurso ideológico de confrontación.

La Universidad de Panamá ya no propone, no debate y dejó de ser hace mucho tiempo en una guía para tomar decisiones. Moreno también debe examinar las finanzas y los resultados.