EDITORIAL : La producción bananera

La reactivación de la actividad bananera es una buena noticia. Se pasó del cierre de las operaciones de Chiquita Brands y el despido de más de 5,000 trabajadores en Changuinola y Almirante, a una fase de recuperación de las plantaciones.

Pronto se reanudará la exportación de banano, hacia los exigentes mercados de Estados Unidos y Europa, destinos seguros de la fruta panameña.

La lección que recibió el país debería ser aprendida por la dirigencia sindical que convocó a una paralización política, la cual puso en peligro el futuro de una inversión que decidió mantenerse en el país esperando que existan garantías para continuar trabajando de forma ininterrumpida.

El mensaje es claro. Si la inversión está segura se preservan los empleos, la economía se dinamiza, se reducen tensiones sociales y se gana progreso.