EDITORIAL : La mina de cobre

Mucho se ha debatido sobre el proceso anunciado por el gobierno nacional para reabrir la mina de cobre en Donoso, Colón. Hay varias razones que justifican la decisión de aprovechar un recurso natural como el cobre.

Lo primero es que el país no puede andar a la deriva, dando los mensajes equivocados a los mercados internacionales que son, al final de cuentas, los que deciden si Panamá es un país sin riesgo para inversiones millonarias.

Lo segundo, que tendrá un impacto inmediato sobre la economía, su Producto Interno Bruto, los empleos y las actividades comerciales que se perdieron. Y lo más importante, será una clara confirmación del rumbo que tomará el país como sitio seguro para hacer negocios.

Los que no entienden de qué se trata y por qué es importante, tendrán que repensar lo que proponen.