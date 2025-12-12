EDITORIAL : La libertad de Venezuela

Ahora, más que nunca, la libertad de Venezuela es un hecho posible. La dictadura de Nicolás Maduro y sus cómplices, así como la desfachatez de los que manejan el aparato represivo del régimen podrían llegar muy pronto a su fin. El futuro de Venezuela, una vez se logre la libertad, es que los venezolanos que huyeron puedan volver a su patria, que los violadores a los derechos humanos enfrenten la justicia y que el país suramericano recupere el progreso, necesario para todos sus ciudadanos. Son miles los involucrados en la lucha por el retorno a la democracia, dentro de Venezuela y en el exterior. Cuando en América terminen las dictaduras y se respeten las diferencias y el mandato de las mayorías, habrá la posibilidad de trabajar en un continente de progreso para todos sus ciudadanos. Así será.