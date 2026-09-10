EDITORIAL : La ley del olvido oncológico

La ley del olvido oncológico es una realidad. Tiene un importante componente de reivindicación de los pacientes de cáncer que sufrían una constante discriminación al momento de buscar un empleo, pedir un préstamo o intentar acceder a seguros privados de salud u hospitalización.

La ley del olvido oncológico establece que, si una persona superó el cáncer y durante cinco a diez años no tuvo recaídas, no puede ser sometida a tratos discriminatorios, cláusulas abusivas, recargos o condiciones distintas al resto de las personas, tal como venía ocurriendo en Panamá.

Hasta ahora, existían limitaciones que rayaban en la discriminación y violación los derechos humanos que comenzarán a superarse porque se ha dado un paso importante en el reconocimiento pleno de los derechos y oportunidades para quienes superaron la enfermedad.