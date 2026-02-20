EDITORIAL : La junta de paz de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos Donald Trump inauguró ayer la “Junta de Paz”, creada para transformar la Franja de Gaza e intervenir en la ayuda de países que han enfrentado por conflictos bélicos o situaciones calamitosas. El mandatario norteamericano se ha propuesto desde el primer día de su gestión en terminar la mayor cantidad de guerras en desarrollo y evitar que estallen otras, entendiendo que la paz es mejor para la estabilidad de la humanidad y del propio Estados Unidos. Desde el año pasado impulsan el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia y un acuerdo para terminar con el programa nuclear iraní, sin renunciar como último recurso, usar la fuerza que sea necesaria para terminar con amenazas del terrorismo o del narcotráfico. La “Junta de Paz”, integrada por 20 países, ya arrancó.