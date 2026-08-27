Editorial

EDITORIAL : La Feria Internacional del Libro

EDITORIAL : La Feria Internacional del Libro
José Miguel Andrade | Jóvenes de diferentes colegios visitando los stands en la feria internacional del libro de Panamá.
Redacción
27 de agosto de 2026

La Feria Internacional del Libro (FIL) se ha convertido en el escenario de encuentro de la expresión cultural y académica más importante del país. No se trata de una simple presentación y venta de libros.

Es un encuentro de producción intelectual y pensamiento crítico del más alto nivel y de diversos sectores de la sociedad panameña e internacional. Este año, la FIL está dedicada al Canal de Panamá, la portentosa vía de comunicación marítima que une al mundo y la comercio.

Alrededor del Canal se construyó la nación y una relación con Estados Unidos, que con sus altas y bajas, es sólida, necesaria y beneficiosa.

En la FIL se encuentran generaciones de escritores que siguen creyendo en el poder de la palabra como vehículo de educación y transformación, que está por encima de las guerras o las diferencias.

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