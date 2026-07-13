Los Ayatolás y la Guardia Revolucionaria de Irán (GRI) con toda su estructura militar, política, ideológica y religiosa no han mostrado, hasta ahora, un legítimo interés de terminar con el conflicto, reducir las tensiones y dedicarse a promover la paz y la reconciliación en el Oriente Medio.

Los recientes ataques a buques en el estrecho de Ormuz, que rompieron la tregua con Estados Unidos, han vuelto a reanudar las hostilidades y la tensión internacional. Irán se ha dedicado a promover el terrorismo y la desestabilización, financiando y armando a los principales grupos terroristas en Irak, Yemen, Líbano, Gaza y otros países cercanos.

No se trata de un conflicto hegemonista o de una lucha entre potencias por recursos naturales. Las amenazas de Irán a la paz y estabilidad del mundo son reales y destructivas.