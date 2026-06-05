EDITORIAL : Investigación a fondo

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha informado que se inició una investigación para saber cómo y por qué se produjo una fuga masiva en la cárcel La Joyita. Se trata de una crisis de seguridad grave que no estalla si no hay planificación y cómplices.

Lo ideal sería que al grupo investigador oficial se sumen organismos que puedan contribuir a mejorar la seguridad de los penales y sus procedimientos, entre ellos la Defensoría del Pueblo.

Como en los sucesos hubo tres fallecidos y varios heridos, es importante que se sepan, con detalles, cómo se produjo cada acontecimiento fatal.

Es un acto de transparencia, pero también de justicia con el reclamo que hacen los familiares de los reclusos fallecidos. Si no queremos asistir a un suceso similar en el futuro, las decisiones que se adopten deben ser ejemplares.