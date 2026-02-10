EDITORIAL : Intervención oportuna

La Procuraduría General y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) han respondido con rapidez ante las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el albergue para menores de Tocumen, que hizo públicas la diputada de Vamos Alexandra Brenes.

Desde que estalló el primer escándalo, durante la administración del presidente Laurentino Cortizo, la justicia intervino y se hicieron importantes cambios, pero la realidad indica que no han sido suficientes.

¿Falta de seguimiento? ¿Negligencia? Son las investigaciones que ordenó el Procurador General, Luis Gómez, y la que realiza el MIDES las que determinarán en qué se ha fallado para que se hagan las correcciones urgentes, de carácter permanente que le den seguridad a los niños y adolescentes que son alojados en los centros a manos de la SENNIAF.