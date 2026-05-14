EDITORIAL : Hasta que no termine el conflicto

Los precios de los combustibles volverán a subir nuevamente. Es consecuencia de la incertidumbre que existe por la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán.

Aunque Estados Unidos está presionando para un acuerdo que termine con el programa nuclear de Teherán y reconoce que pudo destruir las capacidades bélicas de los iraníes, el conflicto no ha llegado a su fin.

Mientras no se llegue a una paz permanente, el estrecho de Ormuz siga cerrado o el paso de los barcos esté sometido al vaivén de los protagonistas del conflicto, los ciudadanos seguirán siendo afectados por los altos precios de la gasolina y el diésel.

Eso, a su vez, continuará impactando precios de los alimentos, producción agrícola, actividad industrial, transporte y el costo de vida. Las medidas de ahorro siguen siendo importantes.