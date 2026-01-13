EDITORIAL : El voto plancha

En la Comisión Nacional de Reformas Electorales se discute, con mucha seriedad, una propuesta de los magistrados del Tribunal Electoral para reemplazar el sistema de elección de los diputados, que incluye una fórmula de cociente, medio cociente y residuo que se logra con el llamado “voto plancha”, que un elector le da una lista de candidatos de un solo grupo o partido político.

La iniciativa consiste en que el voto de una persona se adjudique a un candidato, lo que permitiría que quienes sean electos sean aquellos que tienen el mayor número de votos, sin depender del apoyo al partido político o a los aspirantes más votados.

Todavía es una alternativa que, de ser aprobada, deberá ser sometida a la evaluación de los diputados en la Asamblea Nacional, los cuales tendrán la última palabra en el tema.