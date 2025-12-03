EDITORIAL : El tráfico de diciembre

Las próximas cuatro semanas, el país se enfrenta al tiempo más complicado en las carreteras por el volumen de autos, buses, camiones y vehículos de reparto que ocupan las calles y avenidas por el incremento del movimiento comercial.

La ciudad capital y las cabeceras de provincias se complican y obligan a diseñar operativos de tránsito que permitan aliviar los congestionamientos que se producen en las horas pico.

No es solamente una responsabilidad de la Dirección de Operaciones del Tránsito (DOT) de la Policía o la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Es también un compromiso de las empresas de transporte, compañías de distribución de mercancía y particulares. Además de planificación vehicular, hace falta sentido común, respeto y paciencia, frente al volante.