EDITORIAL : El paso correcto

El gobierno del presidente José Raúl Mulino derogó un decreto que establecía reglas para el servicio de transporte a través de aplicaciones.

La decisión se dio tras las reacciones que produjo en los últimos días la decisión de ordenar al sector. Se abrirá un diálogo para alcanzar un consenso que permita, tal como se informó oficialmente, garantizar un servicio óptimo que beneficie a los usuarios.

El gobierno anunció que se recogerán todos los aportes de “las partes involucradas” para avanzar en una norma administrativa que “regule este servicio de transporte público, que es una necesidad y una realidad, principalmente en beneficio de los usuarios”.

Los servicios, a través de plataformas electrónicas se convirtieron en un sistema eficiente que deberá ser normado, pensando siempre en los intereses de los usuarios.