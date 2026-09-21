EDITORIAL : El impacto de la guerra

La guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Medio Oriente que involucra principalmente a Estados Unidos y a Irán, pero que arrastra a otras naciones sigue teniendo un impacto imparable sobre los precios de los combustibles y el costo de vida. Además, del incremento de la gasolina y el diésel, el alza afecta la agricultura, electricidad, servicios públicos el transporte, los servicios de salud y el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Todos los países están adoptando medidas de contención y ahorros para que los impactos no sean tan dramáticos y profundos. Un litro de combustible o un galón, como todavía piden los panameños, cuesta el doble o más. Ya los sindicatos y cooperativas de taxis y autobuses se están quejando por la reducción de las ganancias, que identifican como de mera subsistencia.