EDITORIAL : El desarme de Hamás

El plan de paz de veinte puntos para Gaza, que pone fin a la guerra con Israel, tiene un desafío: el desarme de Hamás y su renuncia a gobernar al pueblo gazatí o continuar con su propósito de desconocer la existencia de su vecino.

Para que la paz sea concreta, efectiva y duradera, los financistas políticos, ideológicos y financieros del terror y eso incluye a la República Islámica de Irán, el eje de mal en esta región.

El fin de la guerra trae consigo unas complejidades relacionadas con la reconstrucción de Gaza, la recomposición de los diversos actores y las seguridades que se necesitan para que Israel y su población puedan vivir sin agresiones de los “proxis” en el Líbano, Irán, Irak, Yemen y otras naciones donde el fundamentalismo islámico sigue siendo una amenaza real. Que la paz se imponga de forma permanente.