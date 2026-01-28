EDITORIAL : El debate está en la mesa

Tras haber rechazado la iniciativa, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que permitirá a los abogados que son diputados de la república, ejercer al mismo tiempo que ocupan una curul.

Los cuestionamientos han surgido, desde diversos sectores de la sociedad, porque ese ejercicio podría interpretarse como un conflicto de interés por el poder y la influencia que tienen los legisladores como funcionarios políticos elegidos para aprobar o rechazar leyes.

Inclusive, diputados que son abogados, opuestos a ese privilegio, antes de ingresar a este Órgano del Estado están ahora a favor de una concesión que no le es dada a otros profesionales cuando ocupan cargos políticos, de mando o jurisdicción.

Los propios diputados deben interpretar los mensajes que mandan los ciudadanos cuando opina y votan y rechazan que se asuman ventajas con el cargo que ostentan.