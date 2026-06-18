EDITORIAL : El debate de la descalificación

Disenso y consenso no se llevan de la mano, se complementan. Eso es lo que hace particularmente correctas las relaciones en una democracia.

Así ocurre cuando se anuncian proyectos de desarrollo donde se debe intervenir en la naturaleza, sean barrios, construcción de puentes, edificios, un desarrollo comercial, puerto, hidroeléctrica o un proyecto minero. La riqueza de las diferencias está en escuchar al contrario y respetar sus pensamientos y posturas.

Cuando se delibera y se privilegia la descalificación, la discusión se enrarece. Eso está ocurriendo con todos aquellos que se identifican como activistas ambientalistas.

La reanudación de las operaciones de la mina de cobre en Donoso es analizada por el gobierno nacional desde hace dos años, sin mucho apuro, pero con varios estudios técnicos.