EDITORIAL : El Consejo de Paz de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública su iniciativa de un “Consejo de Paz” para promover, tal como ha descrito, la paz duradera en los países donde las guerras se desarrollan o han tenido consecuencias terribles.

Ante el fracaso de las organizaciones regionales, el diálogo entre naciones en conflicto y la debilidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el “Consejo de Paz” puede invitar a países a participar por un mandato de tres años renovable y un aporte de $1,000 millones en su primer año de operación.

El fortalecimiento de la gobernanza política, la reconstrucción física y las inversiones son claves para alcanzar los propósitos del organismo.

Gaza sería la primera prioridad. Trump se ha lanzado a contribuir en la estabilidad mundial, terminando guerras, previendo confrontaciones bélicas e impulsando cambios a favor de las naciones afectadas.