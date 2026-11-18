Los estudiantes panameños han enfrentado en los últimos seis años diversos acontecimientos sociales, políticos, sanitarios y por la naturaleza que han afectado su formación ininterrumpida.

Las constantes huelgas, el cierre de las escuelas por la pandemia del covid-19 y ahora por los efectos del terremoto, tienen a miles de estudiantes en modo virtual o recibiendo su instrucción por módulos.

El próximo año habrá que duplicar los esfuerzos para tener las escuelas que no sufrieron el impacto del terremoto, listas y reparadas.

Igualmente, tendrán que iniciar las labores de construcción de los centros escolares que resultaron destruidos o que no están aptos para recibir a la población estudiantil. Todos los esfuerzos tendrán que dirigirse, el otro año, a normalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.