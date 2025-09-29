Editorial

EDITORIAL : Consumir lo nacional

29 de septiembre de 2025

Los tratados de libre comercio en una sociedad global, se hicieron indispensables. Sin embargo, cada país defiende su producción local parla que la apertura sea ordenada, competitiva y justa. A los locales le corresponde ser eficientes y tener productos de calidad, en un mercado demandante.

Sin embargo, le corresponde a todos los actores de esta cadena: gobierno, productores, industriales, intermediarios, mercadólogos y consumidores, establecer un compromiso firme y permanente para promover el consumo de los productos hechos en Panamá. Eso no significa cerrar el mercado.

Por el contrario, la variedad debe obligar a mejoras sustanciales en que lo que se ofrece, inclusive en los precios. Hay que producir comida y transformarla, a través de un proceso industrial, y mejorar la cadena de suministros

