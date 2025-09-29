EDITORIAL : Consumir lo nacional

Los tratados de libre comercio en una sociedad global, se hicieron indispensables. Sin embargo, cada país defiende su producción local parla que la apertura sea ordenada, competitiva y justa. A los locales le corresponde ser eficientes y tener productos de calidad, en un mercado demandante.

Sin embargo, le corresponde a todos los actores de esta cadena: gobierno, productores, industriales, intermediarios, mercadólogos y consumidores, establecer un compromiso firme y permanente para promover el consumo de los productos hechos en Panamá. Eso no significa cerrar el mercado.

Por el contrario, la variedad debe obligar a mejoras sustanciales en que lo que se ofrece, inclusive en los precios. Hay que producir comida y transformarla, a través de un proceso industrial, y mejorar la cadena de suministros