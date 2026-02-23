EDITORIAL : Combatir el terrorismo

El reloj está en contra del régimen de Irán y el radicalismo islámico. Promotores del terrorismo en el mundo ya recibieron un ultimátum de la comunidad internacional, Israel y principalmente Estados Unidos, para que no insistan en sus planes para construir una bomba atómica.

El principal poderío militar de Estados Unidos ha sido desplazado a la zona y está en disposición de combate si los ayatolás no entienden el mensaje. Así mismo, Israel se encuentra en estado de alerta para proteger a su país y defenderse de un eventual ataque de una nación cuyo gobierno ha entrenado y financiado a los principales grupos terroristas de la región.

El pueblo iraní ya dijo en las calles, y lo pagó con miles de muertes, que quiere el fin del régimen teocrático para volver a vivir en democracia y en paz con sus vecinos.