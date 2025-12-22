EDITORIAL : Balance necesario

El año 2025 fue intenso. Se aprobaron un paquete de reformas a la Caja del Seguro Social (CSS) y el gobierno logró contener diversas protestas que amenazaban con paralizar el país y la economía, tal como había ocurrido en los años 2022 y 2023.

Este año se tomaron diversas medidas en el plano económico que tendrán, sin lugar a dudas, resultados positivos en los próximos doce meses.

La reapertura de la mina de cobre, el inicio de importantes obras de infraestructura, entre ellos el tren a Chiriquí y el Metro Cable en el distrito de San Miguelito, deben marcar una ruta de crecimiento y estabilidad económica, necesarios para crear las plazas de trabajo que el mercado está demandando.

Son desafíos estratégicos que el país tiene que enfrentar con serenidad, sensatez, sentido común y mucha visión de patria.