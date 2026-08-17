Editorial

EDITORIAL : Además del toque de queda

EDITORIAL : Además del toque de queda
IA | Imagen ilustrativa del recorrido de los autobuses en El Valle de Antón, en Coclé.
Redacción Metro Libre
17 de agosto de 2026

El distrito de Antón en la provincia de Coclé, declaró el toque de queda y en el distrito de San Miguelito se podría anunciar una medida similar en varios de sus corregimientos.

Se trata de una medida de policía y control que ordenan los municipios cuando consideran que la situación de orden público o la delincuencia común es peligrosamente alta.

El toque de queda es, sin lugar a dudas, una herramienta, pero su efecto es que castiga a los buenos que son la mayoría porque los delincuentes lo evaden o cometen sus fechorías en otras horas del día.

Para que el toque de queda logre resultados decisivos, se necesita que la justicia y las agencia de la ley identifiquen, judicialicen condenen y saquen de las calles a todos los delincuentes, en particular aquellos que trafican drogas, dirigen pandillas, las integran o se dedican al sicariato.

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