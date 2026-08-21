EDITORIAL : Acabar con los grupos criminales

Ecuador, Chile, Colombia, El Salvador y por supuesto Estados Unidos, están liderando políticas públicas y de seguridad global para enfrentar el crimen común y los grupos criminales vinculados al tráfico de drogas.

La reciente conferencia realizada en Panamá para combatir a los carteles y sus operaciones es un paso estratégico para devolver la tranquilidad a los países.

El narcotráfico sigue siendo la punta del iceberg de las operaciones del mundo delincuencial que más daño le está haciendo a los países y sus democracias.

La decisión de Estados Unidos, de declarar a estas organizaciones y sus cabecillas como grupos terroristas y la posibilidad creciente de iniciar operaciones conjuntas para destruirlas en sus centros de operación, es una decisión que ayudará a recuperar la tranquilidad y la paz.