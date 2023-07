Dr Gaitán: El consumo de licor por el diabético

El licor es la droga más consumida del mundo y una de las pocas que ha logrado un estatus de legalidad prácticamente en todo el globo.

Una pregunta que me llega con mucha frecuencia es de la persona que vive con diabetes y que pregunta si le es permitido consumir algo de licores. La respuesta es variable, pero en términos generales: cantidades pequeñas o moderadas en un diabético que tiene una historia de buen control por lo menos durante los últimos meses es positiva.

El consumo masivo de alcohol puede llevar a la embriaguez con mucha más rapidez a los diabéticos y además puede representar un riesgo de trastornos en los niveles de azúcar en la sangre tanto a la alta y producir una descompensación diabética debido a que el alcohol tiene muchas calorías o a la baja hasta el rango de una hipoglicemia severa debido a que el alcohol bloquea la producción de glucosa por el hígado. Y esta producción de glucosa hepática es la responsable de mantener un nivel sanguíneo de glucosa aceptable durante los periodos de ayunas. Un peligro inherente para la persona con diabetes es el hecho de que se le pueda confundir con aquel que está borracho, siendo que está presentando alteraciones en el nivel de azúcar en la sangre, aunque también pueden darse ambas cosas simultáneamente.

En términos generales es aceptada una bebida estándar por día para una mujer y dos bebidas por día para un hombre. Ejemplos de bebidas estándar es una cerveza, una copa de vino de 5 Oz, y una y media onzas de licores destilados como El Whisky el vodka.

A continuación te dejo algunos puntos que pueden ayudarte a tomar la mejor decisión:

1- Decide si la ocasión vale la pena; Es decir si estás celebrando un momento realmente de valor para ti.

2- No consumas licor con el estómago vacío; de hecho es mejor comenzar a comer algo de alimentos de contenido grasoso antes de tomar licor para disminuir la velocidad de absorción del alcohol hacia la sangre.

3- Mantenerte consumiendo algún tipo de alimentos durante el tiempo que consumas el licor.

4- Demora lo más que puedas en consumir las bebidas que has elegido para que el aumento del nivel de alcohol en la sangre se realice de la forma más lenta posible.

5- Mide tus niveles de glucosa antes durante y después de la ingestión de licor e incluso a la mañana siguiente después de la fiesta para detectar las hipoglicemias.

6- No bebas solo. Procura estar en compañía de algún pariente, amigo o compañero que sepa de tu condición diabética y sepa cómo tratar un eventual hipoglicemia.

El consumo de licores no es recomendable para las embarazadas, para los menores de edad y tampoco para los diabéticos tipo 1. Si has tenido un desbalance metabólico (hiper o hipoglucemia) en los últimos meses mejor no te arriesgues.

Para aprender más de esto Soy @doctorgaitan en Instagram y te invito a participar en las reuniones de La Escuela Para Diabéticos por ZOOM cada domingo a las 3:40 p.m hora de Panamá. Con reunión ID 594 734 5598 y Passcode 052654. * Médico.