Donar vida en Semana Santa

Durante esta semana miles de panameños aprovechan para reflexionar sobre sus acciones de vida, elecciones y prioridades. Es un momento religioso para muchos, aunque para otros solo es un fin de semana largo.

Sin excepción, todos los trabajadores tienen derecho a tomar estos días de descanso. Lo que es propicio para solidarizarse con el prójimo, sin distingo de credo religioso, ni de ninguna otra etiqueta.

Una forma simple y que tiene mucho impacto es la donación de sangre. La Caja de Seguro Social (CSS) informó que durante la Semana Santa los diversos centros de donación de sangre estarán habilitados para que todos los interesados se apersonen.

Durante la Semana Mayor los hechos de tránsito y emergencias médicas siguen ocurriendo, por lo que es importante mantener un reservorio nutrido. Además, para las operaciones cada paciente consume varias pintas de sangre que necesitan ser repuestas en el banco.

Si usted es una persona sana y que reúne los requisitos para donar sangre, no lo dude. En promedio, una sola pinta de sangre puede salvar a 3 personas, porque se puede separar en tres componentes: hematíes, plasma y plaquetas; cada uno se puede destinar a diferentes fines.

El donador de sangre es un eslabón irremplazable para la práctica médica. Una pinta de sangre no tiene rostro, ni tiene nombre, pero no puede ser reemplazada. No se ha logrado crear sustitutos artificiales de sangre que sean tan eficientes y que no causen daños al paciente.