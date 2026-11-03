Días feriados: el peligro de salir a la calle

La llegada de varios días feriados, en particular, los que consisten la primera semana del mes de noviembre, suelen ser fechas esperadas por los trabajadores para realizar viajes a ríos, playas o para visitar familiares en las provincias centrales, engrosando el tráfico en las principales vías del país.

Esta situación puede generar viajes anticipados durante la madrugada o a ciertas horas del dia donde se espera que no haya tanta gente en la calle, por lo que muchos pueden llegar a manejar a exceso de velocidad.

En el caso de la ciudad, donde las vías quedan despejadas, muchos aprovechan la situación para correr, algunas veces bajo los efectos del alcohol, lo cual hace que el número de accidentes vehiculares aumente y el riesgo para aquellos que salen a realizar alguna actividad cotidiana como ir a comercios o al trabajo, puedan verse involucrados de forma involuntaria en estos siniestros, causando desde la perdida de bienes materiales, hasta la vida misma.

Como ciudadanos, debemos ser conscientes de ser prudentes al salir al volante, evitando manejar si se ha ingerido alcohol y respetar los límites de velocidad de las carreteras, sin importar si la vía está libre o el horario en que transitemos.