El 1 de diciembre de cada año, en Panamá se celebra el día del maestro, una labor que requiere compromiso, vocación y ganas de que los estudiantes aprendan y así formar grandes profesionales.

Ser un educador es la oportunidad de volver a vivir la escuela, pero ahora como adultos rodeados de niños, es escuchar a los alumnos, emocionarse con los nuevos aprendizajes y saber responder a las diferencias de los tiempos.

He sido crítico de los docentes del país, ya que desde muy pequeño he visto cómo la dirigencia magisterial se la pasa en huelgas, afectando la educación, sin embargo ellos señalan que es en beneficio de la educación pero perjudicando a los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje; pero no todo es malo, aún hay buenos maestros.

Hoy es un día para destacar a los educadores del mundo, porque al final son personas que cuidan de nuestros hijos cuando están en clases, los educan no sólo en lo académico sino también en valores; ellos son ejemplos a seguir, marcan nuestras vidas cuando realmente tienen esa vocación y el compromiso con los estudiantes.

Al escribir este artículo me transportó a mi vida estudiantil, me hizo recordar a mi primera maestra, la escuela donde estudié y por supuesto a todas las maestras y docentes que tuve en esa época, lo que quiere decir que hicieron un buen trabajo.

En el día del maestro, usted que decidió estudiar para enseñar hágalo con amor y verá que los estudiantes se los agradecerán.

* El autor es periodista.