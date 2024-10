La verdadera marca de nuestra historia en el continente americano es la que no se da a conocer en los libros de historia, por temor a dar a conocer las razones que dieron el motivo del descubrimiento de América por Cristóbal Colon, un navegante genovés, que ofreció sus servicios a los reyes católicos de España, pero en su mayor evidencia sufrió los momentos más difíciles ya que en su caída, nunca lo absolvieron cuando fue llevado preso a España.

Lo cierto es de suponer que por diversas acciones que no haya realizado se les quiera poner como el más villano de la conquista o el descubrimiento a América, si bien es cierto el genocidio perpetuado en América no fue ejecutado por sus acciones sino por personas que según sus comportamientos no gozaban de buena aceptación.

Hoy, después de 532 años de este acontecimiento, hay que ser respetuoso de los principios y cuestionamientos como los principios soberanos de los pueblos indígenas, quienes seguirán por generaciones manteniendo sus dogmas idealistas de una verdadera aniquilación no solamente física sino también cultural, impuesta por tradiciones europeas al Nuevo Mundo. Lo cierto es respetar las creencias de los indígenas y del Negro quienes sufrieron no solamente de las consecuencias negativa del descubrimiento de América, sino que con la construcción del Ferrocarril sufrieron los actos inhumanos de la discriminación social no española sino de los estadounidenses, quienes por su condición física fueron segregados.

Respetemos la posición de estos dos grupos en la historia nacional.

* El autor es periodista.