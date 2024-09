De nuevo se fue la luz

¿Qué medidas tendrán que tomar las autoridades con el tema de los apagones? Sí, y es que se ha convertido en un mal de nunca acabar.

Solo la semana pasada, la luz se fue domingo, lunes y de nuevo el sábado, y no son tres horas sin el servicio de electricidad, sino que pasa siempre, ocho horas.

De verdad que así no se puede vivir. La empresa distribuidora nos tiene en un constante estrés que, si los aparatos eléctricos se pueden dañar, la comida también e incluso no se puede ni dormir con calor, en realidad, esto no es vida.

Estas quejas son constantes en todo el país y peor en lugares donde el agua potable también se da, a través de potabilizadoras, porque las familias se quedan sin agua y sin luz, y lo peor, es que los servicios se siguen cobrando [y pagando] con normalidad.

Con el inicio del gobierno Mulino, las empresas han recibido multas, sin embargo, si las mismas no hacen nada por corregir las deficiencias nada cambiará, al contrario, será peor.

Creo que las empresas deben sentirse comprometidas con el trabajo al que se dedican para que así den un buen servicio o ¿será que las distribuidoras actuales necesitan competencia de otras en el mercado para que aprieten y hagan las cosas bien? Un apagón fortuito es pasable, pero que sea ‘el pan de cada día’, no tiene justificación.

* Periodista.