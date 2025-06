Cuando se abusa de un derecho

Si bien el derecho a manifestarse está garantizado por el artículo 38 de la Constitución. También ese derecho tiene límites y están claramente en la Carta Magna. Lo que se está dando en el oriente chiricano y otros sitios donde derriban árboles y postes de luz, está fuera de control. Esto es una conducta que se pasa del límite, ya la manifestación no es para nada pacífica y esto sin mencionar las armas artesanales que han implementado para las confrontaciones con los miembros de los estamentos de seguridad.

Recuerden que no podemos luchar por algo, haciéndole daños a otros, porque seguramente no toda la comunidad está de acuerdo con que se tumbe un poste de luz, situación que le afectara porque no habrá fluido eléctrico. Entonces dañando cosas no se hace una buena protesta, hay que pensar antes de actuar.

Lastimosamente el día de mañana se verán las consecuencias de todo lo dañado y perdido, y no creo que eso se sienta bien para un país, una población que grita por recuperación en todos los aspectos. Se han perdido muchos empleos y clases. Es hora de reflexionar.

* Periodista.