‘Cuando la Tierra se cansó’

* Poema



La tierra lo viene diciendo y advirtiendo por doquier, con sus sismos y tornados, huracanes y erupciones.

Pero el ser humano insiste en dañar el medio ambiente, porque a muchos no le importa las aguas contaminar, lo que causa que a futuro no habrá agua que tomar.

y tenemos la “verde” avaricia, que al mar espacio le quita, para sembrar estructuras que al cielo quieren besar.

Luego viene la tierra, cansada de tanto sufrir, se revela contra el humano con la única forma que tiene: un desastre natural.

Entonces todos corremos a rogarle a nuestro Dios: ¡protegemos mi Diosito! pero el cielo no responde. Solo observa, escucha los ruegos de los humanos “creyentes”, pero en ninguno se indica, que arrepentido se siente del mal que se causó a la tierra.