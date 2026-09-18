Cuando la salud mental también encuentra un espacio en nuestra biblioteca

Pasada la Feria del Libro de Panamá, seguramente nuevas obras se han incorporado a nuestras estanterías, a la espera de que encontremos el tiempo para disfrutar de su contenido. Pero los libros no solo nos ofrecen la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos; también pueden abrirnos a otras formas de mirar y comprender el mundo que nos rodea y, por qué no, ayudarnos a la salud mental.

En lo particular, durante esta Feria me hice con una obra de una autora que tenía pendiente: la Dra. Marian Rojas Estapé, psiquiatra y escritora española, quien, a través de su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, nos invita a reflexionar sobre la manera en que gestionamos nuestros pensamientos y emociones, pues la forma en que los afrontamos puede influir en nuestra predisposición a experimentar ansiedad o depresión, dos de los problemas de salud mental más frecuentes en la actualidad.

Esta reflexión cobra especial significado cuando pensamos en la necesidad de hablar sobre aquello que nos afecta. Precisamente en Panamá se lanzó recientemente «Háblalo», una campaña e iniciativa oficial del Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), orientada a romper el silencio y promover la conversación sobre la salud mental.

Quizá uno de los primeros pasos para cuidar nuestro bienestar sea precisamente ese: hablarlo. Y, en ese camino, los libros también pueden acompañarnos. La lectura puede convertirse en un espacio para detenernos, reconocernos y comprender aquello que nos sucede. A veces, una página consigue poner palabras a una emoción que no sabíamos cómo expresar; otras veces, nos ofrece una perspectiva distinta para enfrentar una situación que parecía no tener salida. Cabe señalar que los libros pueden acompañar estos procesos, pero no sustituyen la atención profesional; por ello, es fundamental acudir al especialista adecuado.

***La autora es académica correspondiente y coordinadora de GIILCS.***