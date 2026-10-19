La inteligencia artificial ya no se limita a responder preguntas. Algunas herramientas pueden analizar información, elegir cómo resolver problemas y ejecutar tareas dentro de una empresa. Esa autonomía promete eficiencia, pero plantea una pregunta incómoda: ¿quién responde cuando una decisión automatizada supera los límites previstos?

Una investigación de la Universidad de Panamá, basada en una revisión de estudios científicos y documentación técnica, advierte sobre un riesgo poco visible: permitir el acceso de un sistema no significa que todas sus acciones posteriores sean apropiadas. Una herramienta puede utilizar credenciales válidas y modificar información, activar procesos o tomar decisiones que la organización no pretendía autorizar.

El desafío no consiste en frenar la innovación, sino en establecer reglas claras. Antes de conceder autonomía, las empresas deben definir previamente qué puede decidir cada sistema, cuáles tareas requieren aprobación humana y cómo detener o revertir rápidamente operaciones inesperadas. También deben evaluar cuánto dependen de proveedores externos para conservar el control de sus datos y procesos.

En Panamá, adoptar inteligencia artificial responsablemente exige algo más que comprar tecnología: exige mantener la autoridad sobre ella. La eficiencia pierde valor cuando una empresa deja de controlar sus decisiones