Cuando hacer negocios se vuelve difícil

¿Por qué dejamos de hacer negocios con una empresa?Muchas organizaciones creen que los clientes se marchan por el precio o porque apareció una mejor oferta. Sin embargo, la realidad suele ser más sencilla. Nos alejamos cuando hacer negocios se vuelve complicado.Procesos interminables, aprobaciones innecesarias, llamadas que nadie responde, explicaciones repetidas y políticas pensadas para proteger a la empresa, aunque terminen perjudicando al cliente.Paradójicamente, pocas de esas decisiones nacieron con una mala intención. Fueron creadas para controlar riesgos, ordenar la operación o estandarizar procesos. El problema aparece cuando nadie se pregunta si siguen facilitando la vida de quienes mantienen viva a la organización.La verdadera ventaja competitiva ya no consiste solo en ofrecer un buen producto. Consiste en convertirse en un aliado del cliente, en resolver sus necesidades con rapidez y eliminar obstáculos en lugar de crearlos.Las empresas que permanecen no siempre son las más grandes ni las más innovadoras. Son aquellas que entienden que cada interacción debe responder a una pregunta sencilla: ¿estamos facilitando la vida de nuestros clientes o se la estamos complicando?