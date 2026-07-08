Cuando hacer negocios se vuelve difícil

¿Por qué dejamos de hacer negocios con una empresa?

Muchas organizaciones creen que los clientes se marchan por el precio o porque apareció una mejor oferta. Sin embargo, la realidad suele ser más sencilla. Nos alejamos cuando hacer negocios se vuelve complicado.

Procesos interminables, aprobaciones innecesarias, llamadas que nadie responde, explicaciones repetidas y políticas pensadas para proteger a la empresa, aunque terminen perjudicando al cliente.

Paradójicamente, pocas de esas decisiones nacieron con una mala intención. Fueron creadas para controlar riesgos, ordenar la operación o estandarizar procesos. El problema aparece cuando nadie se pregunta si siguen facilitando la vida de quienes mantienen viva a la organización.

La verdadera ventaja competitiva ya no consiste solo en ofrecer un buen producto. Consiste en convertirse en un aliado del cliente, en resolver sus necesidades con rapidez y eliminar obstáculos en lugar de crearlos.

Las empresas que permanecen no siempre son las más grandes ni las más innovadoras. Son aquellas que entienden que cada interacción debe responder a una pregunta sencilla: ¿estamos facilitando la vida de nuestros clientes o se la estamos complicando?