Cuando el costo se traslada: Parte II

Cuando disminuyen las oportunidades económicas en una región, las personas buscan alternativas. Para Chiriquí, esto puede significar que trabajadores, profesionales y jóvenes formados se trasladen hacia donde encuentran mayores posibilidades de empleo, particularmente hacia la capital y la Región Interoceánica.

Entonces el costo cambia de lugar.

Chiriquí puede perder capital humano, consumo, emprendimiento y capacidad productiva. Pero quien migra continúa necesitando vivienda, transporte, agua, energía, saneamiento, salud, educación y demás servicios públicos en el territorio que lo recibe.

El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para el Área Metropolitana de Panamá reconoce la necesidad de una estructura territorial que disminuya los viajes largos, minimice el consumo energético y reduzca las externalidades del transporte. Esto abre una pregunta que debemos analizar como país: ¿qué efecto tiene la concentración territorial del empleo sobre la movilidad cuando personas de otras regiones deben desplazarse hacia el área metropolitana en busca de oportunidades?

La Visión Chiriquí 2050, desarrollada en el marco del trabajo de CECOM-RO y SENACYT, plantea fortalecer capital humano, productividad, innovación, conectividad y motores económicos regionales. La actualización de las Visiones Regionales también advierte sobre la fuerte concentración del PIB en la Región Interoceánica y la migración desde otros territorios, con la consecuente fuga de capital humano.

Descentralizar oportunidades no significa competir con la Región Interoceánica. Significa complementarla.

Una Región Occidental con mayores oportunidades puede retener talento, generar actividad económica y disminuir la necesidad de que una persona tenga que abandonar su territorio simplemente para encontrar empleo.

Pero todavía falta contabilizar otro efecto: la concentración y la movilidad también tienen un costo ambiental.

***El autor es representante Legal de Asociación para la gestión y manejo Ambiental***