¿Criminalidad organizada controla el territorio?

La violencia y el crimen organizado han transformado la realidad cotidiana panameña, con una tasa de 12.9 homicidios por cada 100,000 habitantes registrada en 2024, evidenciando una crisis de seguridad que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Panamá registró 21 eventos vinculados a economías criminales relacionados con migración irregular, tráfico de armas, contrabando y pesca ilegal. La posición geográfica estratégica del país, que históricamente ha sido su mayor ventaja económica, se ha convertido también en una vulnerabilidad. Panamá se integra dentro de los corredores regionales afectados por actividades ilícitas transnacionales debido a su rol logístico y de tránsito. Organizaciones criminales aprovechan la infraestructura portuaria, las rutas migratorias y las zonas fronterizas para operar con relativa impunidad. La inseguridad no afecta únicamente las estadísticas; transforma barrios enteros, limita la movilidad de las personas, afecta la actividad comercial y genera un clima de temor permanente. Las familias modifican sus rutinas, los comerciantes enfrentan extorsiones y las comunidades viven bajo la sombra de la violencia. El combate al crimen organizado requiere una estrategia integral que fortalezca la capacidad investigativa, mejore la coordinación entre agencias de seguridad y atienda las causas estructurales que facilitan el reclutamiento criminal, especialmente entre jóvenes sin oportunidades laborales. * Abogado.