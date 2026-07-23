Crecer bajo presión

Hay procesos que no llegan para destruirnos, sino para revelar la fuerza que Dios sembró en nosotros antes de que conociéramos nuestras propias capacidades. Aunque duelan, aunque parezcan interminables, cada uno tiene un propósito que solo nosotros entendemos cuando miramos hacia atrás. Quiero que mi proceso sea un testimonio vivo de que para Dios no hay nada imposible. Que cada caída recuerde su misericordia, que cada puerta cerrada anuncie una mejor, y que cada lágrima regada en silencio algún día florezca en esperanza. No porque el camino haya sido fácil, sino porque su presencia nunca me abandonó. He aprendido a amar cada instante del recorrido, incluso aquellos que jamás habría elegido. Son precisamente esos momentos los que moldean el carácter, fortalecen la fe y enseñan que la verdadera victoria comienza mucho antes de alcanzar la meta. También descubrí que crecer implica despedirse. Decir adiós a personas, lugares y costumbres cuando el corazón comprende que ya no pertenecen a nuestro destino. Soltar no siempre significa perder; muchas veces significa abrir espacio para aquello que Dios ha preparado con sabiduría. Hoy elijo crecer en silencio, sin necesidad de demostrar nada. Prefiero que los resultados hablen por mí y que mi paz sea la respuesta a quienes dudaron de mi camino. Mientras otros buscan reconocimiento, yo elijo agradecer.