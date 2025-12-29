Consideraciones para el venidero 2026

El 2026 está muy cerca y muchos se preguntan que nos depara en el próximo año. Hay situaciones externas e internas en Panamá.

En las externas: Venezuela, las supuestas relaciones con ciertos cubanos, la difícil relación entre China y los Estados Unidos y Panamá, a pesar de la neutralidad del Canal, así como la relación con el tema de los migrantes.

Internamente, el crecimiento de la deuda, así como los indicios y sospechas de casos de corrupción de los gobiernos locales, así como los contratos y sus adendas. Se necesita seguridad jurídica.

El país necesita reactivarse para atender el problema del desempleo, que genera que los índices de seguridad se vean afectados, así que se necesita una reducción del impuesto sobre la renta al 10% para activar la economía, iniciar proyectos de infraestructura en logística, tren, metro, puertos, mantenimiento y reparación de la red vial, tema mina, atraer inversiones agro e industriales como etanol.

En turismo, se requiere una mayor promoción, iniciar un intenso mejoramiento de la Ciudad de Colón, un puerto en Isla Colón, mejorar Coiba, Golfo de Chiriquí. En educación, mejorar la calidad del docente, atender las mejoras de las escuelas, atender las escuelas ranchos. * El autor es empresario.