Compañías de luz, de telefonía e internet

Desde la entrada del nuevo mandatario he podido observar las buenas intenciones que el mismo tiene para afrontar ciertos temas que agobian a todos los panameños.

Lo vimos salir a señalar en forma enérgica que los ciudadanos no podían seguir recibiendo el pésimo servicio que nos dan las empresas eléctricas. Es de conocimiento público que existen áreas de Panamá, en donde hay días que están más sin luz que con luz.

La mayoría de estos problemas son producto de que las empresas no invierten, ni dan mantenimientos a los equipos mediante los cuales nos distribuyen la luz. Lo más triste del asunto, es que si revisamos nuestra factura de luz podríamos percatarnos de la existencia de un cobro de inversión y mantenimiento que pagamos todos.

Esto no debería pasar en ningún país y siento que el presidente por lo menos a dado un llamado de atención, para que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias. Ya salió una multa de millones de dólares, pero la misma es de una falta cometida en el año 2013 aproximadamente, por lo que nos preocupa que no sepamos de todas las demás investigaciones que se abrieron desde ese año hasta la actualidad. De no existir esto, entonces podría existir una complicidad de las Autoridades.

De la misma forma manifestamos en su momento, que no se aprobara la concentración económica entre Cable & Wireless Panama y Claro porque la misma atentaba contra la competencia y el bienestar del consumidor. Dijimos que si esto se daba lo más probable era que Digicel iba a desaparecer también y quedaríamos nuevamente como al principio, donde solamente existían dos telefónicas.

Es ley de competencia que entre más consumidores existan en el mercado, los consumidores tienen mejores opciones de precios y de calidad del producto o servicio, pero en este caso resulta ser que vamos para atrás en vez de avanzar (antes 4 y ahora 2). Al tener el mercado dos proveedores es seguro que los consumidores se verán afectados en precio y calidad. Es urgente que el Ejecutivo pueda buscar la manera que entren más competidores al mercado.

Por último la semana pasada escuché al Presidente Molino hablar sobre el tema del internet. Para todos los ciudadanos es conocido que el internet que nos despachan es malísimo, solamente bastaría con hacer una prueba de su velocidad y se demostraría que el servicio es deficiente y no se apega a la realidad de lo que ofrece. En este caso la ASEP debería hacer sendas investigaciones para sancionar, en caso del incumplimiento, a las empresas que no entreguen al consumidor lo ofertado.

Es por todo la antes expuesto, que considero que hay que entregar la materia del consumidor a una sola autoridad, que la persona encargada no esté vinculada o responda con ninguna empresa de estos servicios. De no darse eso, es como si le diéramos el queso al ratón. Además esto incluiría el tema de banca y seguros, ya que mientras esto no ocurra será es muy difícil que los consumidores sean defendidos adecuadamente.

* Abogado y exadministrador de la ACODECO.