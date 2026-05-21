Cobre Panamá y las Asociaciones Público-Privadas: de conflicto a plataforma de desarrollo

La discusión sobre Cobre Panamá ha estado marcada por tensiones jurídicas, políticas y sociales que trascienden lo estrictamente minero. Sin embargo, ese mismo conflicto abre una oportunidad poco explorada: reconfigurar el proyecto bajo una lógica de Asociación Público-Privada (APP) en sus componentes estratégicos, sin alterar necesariamente la naturaleza de la concesión minera.

La clave no está en “convertir la mina en APP”, sino en articular una red de infraestructura y servicios vinculados a la operación bajo este modelo, generando valor público, legitimidad y nuevas fuentes de financiamiento.

Separar el activo minero de la plataforma de infraestructura

El primer paso conceptual y también estratégico es distinguir entre dos capas: (i) La mina: derechos de explotación, procesamiento y comercialización del cobre. (ii) La infraestructura habilitante: energía, agua, logística, conectividad y servicios asociados. Mientras la primera se rige por el régimen de concesión minera, la segunda puede estructurarse perfectamente bajo el marco de la Ley 93 de 2019, que regula las APP en Panamá. Esta separación permite transformar un proyecto controversial en un ecosistema de inversiones más amplio, transparente y participativo.

APP como instrumento de rediseño institucional

Una APP no es solo un mecanismo de financiamiento. Es, sobre todo, una herramienta de gobernanza. Involucra al Estado como regulador activo, distribuye riesgos de manera explícita y somete el proyecto a estándares de evaluación fiscal y transparencia más exigentes, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y la Dirección General de Asociaciones Público-Privadas.

Aplicado a Cobre Panamá, esto implica que ciertos activos hoy percibidos como “privados” podrían redefinirse como infraestructura de interés público, con participación estatal directa o indirecta. Este cambio de narrativa es fundamental en contextos donde la legitimidad social está en cuestión.

Infraestructura logística: de activo interno a plataforma multipropósito

Uno de los espacios más evidentes para una APP es la infraestructura logística. Puertos, caminos, sistemas de transporte de mineral o incluso corredores ferroviarios pueden estructurarse como concesiones abiertas a terceros.

Bajo este modelo: La minera actúa como usuario ancla (anchor tenant); el Estado asegura condiciones de acceso y regulación; terceros pueden utilizar la infraestructura, ampliando su impacto económico.

El resultado es doble: se reduce la percepción de enclave y se generan externalidades positivas para la economía nacional.

Energía: el corazón de la transición

La operación minera es intensiva en energía. Esto abre una oportunidad directa para estructurar APP en generación y transmisión eléctrica, especialmente en el contexto de transición energética.

Una APP energética vinculada a Cobre Panamá podría:

Financiar plantas renovables o híbridas (solar, eólica, gas de respaldo), establecer contratos de largo plazo (PPA) con la minera y permitir inyección de excedentes al sistema eléctrico nacional.

Esto no solo mejora la competitividad del proyecto, sino que lo alinea con estándares ESG, clave para financiamiento internacional.

Agua: de riesgo ambiental a activo público

El agua es uno de los puntos más sensibles en cualquier operación minera. Precisamente por eso, es uno de los mejores candidatos para una APP.

Plantas desalinizadoras, sistemas de tratamiento e infraestructura hídrica regional.

Bajo un esquema APP, estos activos pueden diseñarse para servir simultáneamente a la mina y a las comunidades, transformando un foco de conflicto en un elemento de integración territorial. Además, permiten estructurar pagos por disponibilidad, reduciendo la volatilidad de ingresos y mejorando la bancabilidad.

Infraestructura social: licencia para operar

Otro componente crítico es la infraestructura social. Hospitales, escuelas, vivienda y conectividad pueden desarrollarse bajo APP, con el Estado como contratante y la minera como cofinanciador o garante de demanda.

Este enfoque permite: Formalizar compromisos sociales en contratos exigibles, asegurar estándares de calidad y mantenimiento y generar beneficios tangibles y visibles para la población.

En contextos de alta conflictividad, este tipo de instrumentos puede ser decisivo para reconstruir la confianza.

Beneficios estructurales de vincular Cobre Panamá a APP

La integración de APP en torno a Cobre Panamá no es solo un ejercicio teórico. Tiene beneficios concretos:

1. Mayor legitimidad política: El involucramiento del Estado bajo reglas claras reduce la percepción de captura privada y aumenta la transparencia.

2. Acceso a financiamiento: Las APP permiten atraer: Bancos multilaterales, fondos de infraestructura e inversionistas institucionales.

Esto diversifica el riesgo y reduce la dependencia de capital corporativo.

3. Optimización de riesgos: La matriz de riesgos de una APP distribuye responsabilidades entre Estado y privados, reduciendo incertidumbre jurídica.

4. Desarrollo territorial: Al abrir la infraestructura a terceros, se generan encadenamientos productivos y empleo local.

5. Estabilidad de largo plazo: Los contratos APP, bien estructurados, ofrecen horizontes de 20–30 años con reglas claras, lo que mejora la previsibilidad del negocio.

Un nuevo relato para la minería en Panamá

El mayor valor de este enfoque no es financiero, sino narrativo. Permite pasar de un modelo percibido como extractivo a uno integrado, transparente y orientado al desarrollo.

En lugar de discutir únicamente regalías o impuestos, la conversación se amplía hacia: Infraestructura del país, servicios públicos y desarrollo regional.

En este contexto, la APP actúa como un puente entre la lógica empresarial y la lógica pública.

Conclusión: de proyecto minero a plataforma de infraestructura

Vincular Cobre Panamá con una APP no implica cambiar la esencia del proyecto, sino redefinir su arquitectura institucional. Es pasar de un activo aislado a una plataforma de infraestructura y servicios que articula inversión privada, supervisión estatal y beneficios públicos.

En un entorno donde la licencia social es tan relevante como la rentabilidad, este tipo de soluciones híbridas puede marcar la diferencia entre la parálisis y la viabilidad. Para Panamá, representa además una oportunidad de posicionarse como un país capaz de innovar en la gobernanza de sus recursos naturales.

La pregunta, entonces, no es si es posible, sino si existe la voluntad política y técnica para hacerlo. Porque, bien diseñada, una APP no solo financia infraestructura: reconstruye confianza y crea futuro.