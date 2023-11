Panamá ha demostrado al mundo que no les teme a cualquier gigante que los intimide, como lo hicieron los estadounidenses, quienes desde 1846 se creyeron dueño del territorio nacional, con un enclave como la antigua zona del Canal de Panamá, donde mantenían el deseo de establecer un protectorado o colonia, convirtiendo nuestra nación en una estrella de la bandera americana.

Los sucesos del 9 de enero de 1964 despertaron el sentimiento nacionalista por una patria libre soberana e independiente, donde le demostraron al mundo que Panamá era para los panameños sin injerencia extranjera como mucho de ellos lo creían.

Noviembre cerró con un gran rechazo de la Minera Panamá donde lesionaba la dignidad soberana del suelo y ambiente panameño, acción que nos demostró que, en nuestro país, los panameños no hemos olvidado los ideales de los jóvenes institutores de 1964, cuando solicitaban la salida de los estadounidenses del istmo de Panamá.

El cierre del mes de la patria nos ha mostrado que nuestra nación tiene verdaderos forjadores que plasmaron esos bellos recuerdos, donde la sangre de un pueblo no se olvida y que es muy importante resaltar porqué amamos a Panamá y no importa, donde nos encontremos, sino que en el corazón se lleva ese sentimiento nacionalista, que no debe ser olvidado.

Ser panameño es una verdadera bendición de Dios y con orgullo llevemos en nuestro corazón que no debemos permitir que ningún extranjero nos diga que debemos hacer, ¡Viva Panamá!

* Periodista.