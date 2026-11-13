Cierran histórico periódico en Moscú

Cada año, el 13 de noviembre, los periodistas hacemos un alto a la cotidianeidad y miramos hacia atrás para ver el camino recorrido, recobrar fuerzas, reordenar las tareas y rendir homenaje a los proceres de la profesión y a los fallecidos por muerte natural o asesinados.

En esta fecha deseo anotar el cierre, la muerte del histórico diario independiente ruso Nóvaya Gazeta, que cerró oficialmente su redacción 9 de noviembre de 2026. Fundado en 1993 con el apoyo del último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov.

Nóvaya Gazeta había abordado cuestiones como los crímenes del ejército ruso, la corrupción de las élites, el grupo Wagner o la represión de los homosexuales en Chechenia. A lo largo de su historia fundada en 1993, seis de sus periodistas fueron asesinados

El diario Nóvaya Gazeta, el referente histórico de la prensa independiente en Rusia vació sus oficinas, después de anunciar el mes pasado su cierre bajo la presión del Kremlin. Las imágenes publicadas por el medio ruso Ostorozhno Novosti muestran al director del periódico, Serguéi Sokolov, descolgando de la pared los retratos de periodistas de la redacción asesinados en el ejercicio de su profesión, entre ellos el de Anna Politkóvskaya.

Uno de los fundadores del diario y galardonado con el Nobel de la Paz en 2021, Dmitri Murátov, también acudió al lugar para ordenar y clasificar los últimos documentos, los miembros de la redacción salieron a la calle con ejemplares del periódico en las manos. En la pared exterior se colgó un cartel en el que se leía “Aquí vivía Nóvaya Gazeta”. Como dijo Hans-Dietrich Genscher “La prensa es la artillería de la libertad”. No lo olvidemos.