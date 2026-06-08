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lunes, 08 junio 2026
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La APEDE pide convertir la gestión del agua en una prioridad
Recapturan a cinco evadidos de La Joyita; 18 continúan prófugos
Perú elige en reñido balotaje a su noveno presidente en 10 años
Caricatura
Caricatura del 8 de junio de 2026
Guffy
08 de junio de 2026
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